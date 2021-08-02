Geri Dön
Uzmanpara'ABD dijital para çıkarmalı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ABD dijital para çıkarmalı'

'ABD dijital para çıkarmalı'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, ABD'nin merkez bankası dijital parası çıkarması gerektiğini vurguladı.

02.08.2021 - 07:54 |
'ABD dijital para çıkarmalı'

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, aralarında Çin gibi ülkelerin olduğu bir dizi ülkenin merkez bankası dijital parası konusunda ilerleme sağladığına işaret ederek Fed'in bu konuda ilerlemesi için nedenler ortaya koydu.

Aspen Enstitüsü Ekonomi Stratejisi Grubu'nda konuşan Brainard, ABD dolarının uluslararası ödemelerde kullanım yönünde bir hakimiyeti olduğunu belirtti. Brainard, başka ülkeler merkez bankası dijital parası çıkarırken ABD'nin merkez bankası dijital parası çıkarmamasını anlayamayacağını vurguladı.

Brainard, "Bu bana sürdürülebilir bir gelecek gibi gelmiyor" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında son durum ne?

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

Sıradaki Haber
7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

Sıradaki Haber
Orman yangınlarının sebepleri neler?

Orman yangınlarının sebepleri neler?

Sıradaki Haber
Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Sıradaki Haber