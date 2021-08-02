'ABD dijital para çıkarmalı'

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, aralarında Çin gibi ülkelerin olduğu bir dizi ülkenin merkez bankası dijital parası konusunda ilerleme sağladığına işaret ederek Fed'in bu konuda ilerlemesi için nedenler ortaya koydu.

Aspen Enstitüsü Ekonomi Stratejisi Grubu'nda konuşan Brainard, ABD dolarının uluslararası ödemelerde kullanım yönünde bir hakimiyeti olduğunu belirtti. Brainard, başka ülkeler merkez bankası dijital parası çıkarırken ABD'nin merkez bankası dijital parası çıkarmamasını anlayamayacağını vurguladı.

Brainard, "Bu bana sürdürülebilir bir gelecek gibi gelmiyor" diye konuştu.