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Uzmanpara'ABD döviz manipülasyonuna tepki verir'
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'ABD döviz manipülasyonuna tepki verir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin herhangi bir döviz manipülasyonuna güçlü tepki vereceğini söyledi.

12.12.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
'ABD döviz manipülasyonuna tepki verir'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkeler rekabet avantajı için para birimlerini manipüle etmeye çalıştığında ABD'nin “güçlü bir şekilde tepki vereceğini” ancak şu anda böyle bir piyasa müdahalesi olmadığını söyledi.

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Yellen, Bloomberg TV'ye verdiği canlı röportajda, doların rezerv para birimi statüsüne yönelik herhangi bir tehdit görmediğini, çünkü geniş kullanımına rakip olabilecek başka bir para birimi olmadığını söyledi.

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