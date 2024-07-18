'ABD ekonomisi faiz indirimi yolunda ilerliyor'

Waller, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Mevcut verilerin yumuşak bir inişin sağlanmasıyla tutarlı olduğuna inanıyorum ve önümüzdeki birkaç ay boyunca bu görüşü destekleyecek verileri arayacağım. Dolayısıyla, nihai hedefimize ulaştığımıza inanmasam da, politika faizinde bir indirimin gerekli olduğu zamana yaklaştığımıza inanıyorum" dedi.

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Waller, ABD iş gücü piyasasının birkaç yıldır işçi talebinin arzı aşması ve hizmet fiyatlarına yansıyan ücretlerdeki yüksek artışlara katkıda bulunmasının ardından şu anda “tatlı bir noktada” olduğunu da söyledi.

Waller, iş gücü piyasasının çok gevşek ve çok sıkı olması arasındaki risklerin artık dengelendiğini ve işsizlik oranında bir artıştan kaçınmaya odaklandığını vurguladı.

Waller, “Göç hesaba katıldığında istihdam artışı aşırı değil, nominal ücret artışı fiyat istikrarı ile tutarlı orana yakın, işsizlik oranı uzun dönem değeri olarak düşünülen değere yakın, açık iş oranı pandemi öncesi seviyesine yakın ve istem dışı işten çıkarma oranı iki yılı aşkın süredir %1'de sabit kaldı. İkili görevin istihdam ayağı açısından, yumuşak inişi başarabiliriz” diye konuştu.

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Enflasyon konusunda ise Waller, yıla inişli çıkışlı bir başlangıç yaptıktan sonra son verilerin kendisini rahatlattığını söyledi. Enflasyon oranının Fed'in yıllık %2'lik hedefine doğru eğilim gösterdiğine dair güveninin arttığını söyledi.

Waller, “2024'e hayal kırıklığı yaratan verilerle başladıktan sonra, geçen yıl enflasyonu düşürmede gördüğümüz istikrarlı ilerlemeyle ve FOMC'nin fiyat istikrarı hedefiyle daha tutarlı olduğunu düşündüğüm birkaç aylık verilere sahibiz. İlk çeyrek enflasyon verilerinin bir sapma olabileceğine ve daha sıkı para politikasının etkilerinin yüksek enflasyonu koruduğuna dair kanıtlar artıyor” ifadelerini kullandı.