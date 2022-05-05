'ABD ekonomisi güçlü olmaya devam ediyor'

Wall Street Journal tarafından Londra'da düzenlenen CEO Konseyi Zirvesi'ne katılan Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çok yüksek seviyedeki enflasyonu aşağı çekme mücadelesini ekonomide yumuşak bir iniş ile başarması için "becerikli" ve "aynı zamanda şanslı" olması gerektiğini de söyledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın Avrupa'ya ekonomik hasar verebileceğini belirten Yellen, bunun ABD'ye yayılan etkilerinin olabileceğini de ifade etti.

Bununla birlikte ABD'nin diğer ülkelerden daha iyi performans göstermekte olduğuna da dikkat çeken Yellen, "Kredi kalitesi mükemmel olmaya devam ediyor ve bankalar iyi sermayelendirilmiş durumda" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo planının enerji fiyatlarını daha yukarı çekebileceğini de savunan Yellen, Avrupa'da daha yavaş büyüme ve daralma görülebileceğini de vurguladı.