Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'ABD ekonomisi için en kötü sonuç stagflasyon'
HaberlerUzmanpara'ABD ekonomisi için en kötü sonuç stagflasyon'

'ABD ekonomisi için en kötü sonuç stagflasyon'

Enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine yaklaşırken bile JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon stagflasyonun hala bir olasılık olduğunu söyledi.

11.09.2024 - 10:21 |
'ABD ekonomisi için en kötü sonuç stagflasyon'

CNBC'nin haberine göre, Kurumsal Yatırımcılar Konseyi'nin bir konferansında konuşan Dimon, "En kötü sonucun stagflasyon olduğunu söyleyebilirim - resesyon, daha yüksek enflasyon. Ve bu arada, bunu masadan kaldırmazdım" dedi.

Haberin Devamı

Ancak Dimon, özellikle ABD ekonomisi faiz oranlarının yükseldiği bir dönemin ardından kırılganlığını koruduğu için, diğer faktörlerin enflasyonu yeniden yükseltmede giderek daha fazla rol oynayabileceğini söyledi.

Bütçe açıklarının ve altyapı harcamalarının arttığına işaret eden Dimon, "Bunların hepsi temelde kısa vadede, önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonisttir. Dolayısıyla, bu duruma bakıp 'Hayır, tehlikeyi atlattık' demek zor. Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar