'ABD ekonomisi için en kötü sonuç stagflasyon'

CNBC'nin haberine göre, Kurumsal Yatırımcılar Konseyi'nin bir konferansında konuşan Dimon, "En kötü sonucun stagflasyon olduğunu söyleyebilirim - resesyon, daha yüksek enflasyon. Ve bu arada, bunu masadan kaldırmazdım" dedi.

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Ancak Dimon, özellikle ABD ekonomisi faiz oranlarının yükseldiği bir dönemin ardından kırılganlığını koruduğu için, diğer faktörlerin enflasyonu yeniden yükseltmede giderek daha fazla rol oynayabileceğini söyledi.

Bütçe açıklarının ve altyapı harcamalarının arttığına işaret eden Dimon, "Bunların hepsi temelde kısa vadede, önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonisttir. Dolayısıyla, bu duruma bakıp 'Hayır, tehlikeyi atlattık' demek zor. Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.