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ABD ekonomisi için resesyon olasılığı düşürüldü

Goldman Sachs ekonomistleri perakende satışlar ve işsizlik başvuruları verilerine atıfta bulunarak önümüzdeki yıl için ABD'de resesyon olasılığını %25'ten %20'ye düşürdü.

19.08.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
ABD ekonomisi için resesyon olasılığı düşürüldü

6 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporu "makul ölçüde iyi görünürse, muhtemelen resesyon olasılığımızı 2 Ağustos'taki revizyondan önce neredeyse bir yıl boyunca durduğu %15'e indireceğiz" ifadelerini kullanan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman ekonomistleri yayınladıkları raporda, ABD'nin ekonomik direncini gösteren bir dizi verinin hisse senetlerini bu yılın en iyi haftasına taşıdığını ve son dönemdeki düşüşün ardından dipten gelen alıcıların devreye girdiğini söyledi.

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Goldman ekonomistleri ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğinden "daha emin" olduklarını, ancak 6 Eylül'deki bir başka aşağı yönlü istihdam sürprizinin hala 50 baz puanlık bir hareketi tetikleyebileceğini söyledi.

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