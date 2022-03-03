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ABD ekonomisi ılımlı şekilde büyüdü

ABD ekonomisi ocak ayının ilk yarısına kadarki dönemde Omicron varyantından kaynaklı olarak Covid-19 vakalarında yaşanan artışa rağmen ılımlı bir hızla büyümeyi başardı.

03.03.2022 - 07:35 |
ABD ekonomisi ılımlı şekilde büyüdü

12 ABD Merkez Bankası (Fed) bölgesinden gelen bilgilerle derlenen Bej Kitap raporu, pandeminin son aylarda ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını gösterdi. Milyonlarca çalışanın Covid-19'a yakalanması üretimde aksamalara yol açarken, ağır kış şartları da üretimde aksaklıklara neden oldu.

Bej Kitap'a göre ABD'de işçi talebi güçlü olmaya devam etti ve işletmeler işe alımlarda zorluklar yaşadıklarını ifade etmeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra ülke genelinde şirketler düşük ücretli çalışanların maaşlarını artırdıklarını veya artıracaklarını belirtti.

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