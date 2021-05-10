'ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı'

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, "Kayda değer ilerleme sağladık. Ancak nisan ayı istihdam verisi bize işimizin henüz bitmediğini gösterdi. Ekonomimiz iyileşmeye devam ediyor. Bizim, ekonomimizi nasıl daha iyi inşa edebileceğimizin yollarının düşünmemiz önemli" diye konuştu.

Yellen açıklamasında ayrıca, federal hükümetin borçlanma limitinin Hazine'nin olağanüstü tedbirler almaması halinde bu yaz tükenebileceğini belirtti.

Yellen, "Eğer Kongre borçlanma limitini artırmak konusunda harekete geçmez ise Hazine özel tedbirler alarak borçlanma kabiliyetini biraz daha devam edebilir. Ancak bu şekilde çık sınırlı bir süre elde edebiliriz" dedi.