Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı'
ABONE OL

'ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonominin koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmak konusunda önemli ilerleme sağladığını, ancak daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

10.05.2021 - 08:41 | | Foreks
'ABD ekonomisi kayda değer ilerleme sağladı'

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, "Kayda değer ilerleme sağladık. Ancak nisan ayı istihdam verisi bize işimizin henüz bitmediğini gösterdi. Ekonomimiz iyileşmeye devam ediyor. Bizim, ekonomimizi nasıl daha iyi inşa edebileceğimizin yollarının düşünmemiz önemli" diye konuştu.

Yellen açıklamasında ayrıca, federal hükümetin borçlanma limitinin Hazine'nin olağanüstü tedbirler almaması halinde bu yaz tükenebileceğini belirtti.

Yellen, "Eğer Kongre borçlanma limitini artırmak konusunda harekete geçmez ise Hazine özel tedbirler alarak borçlanma kabiliyetini biraz daha devam edebilir. Ancak bu şekilde çık sınırlı bir süre elde edebiliriz" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! İsrail'den Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara saldırı

Son dakika! İsrail'den Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara saldırı

Son dakika: Genç kıza dünyayı dar etti! 'Beni bu adamdan kurtarın!'

Son dakika: Genç kıza dünyayı dar etti! 'Beni bu adamdan kurtarın!'

Son dakika... Otobüse bombalı saldırı! Ülke sarsıldı

Son dakika... Otobüse bombalı saldırı! Ülke sarsıldı

Son dakika! 16 yaşındaki amcasının kızını kuma getirmek istedi! Kabul etmeyince...

Son dakika! 16 yaşındaki amcasının kızını kuma getirmek istedi! Kabul etmeyince...

Bilişimde kızlar geliyor

Bilişimde kızlar geliyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün AUZEF sınav sonuçları açıklanır mı? AUZEF bahar dönemi ara sınav sonucu sorgulama...

Bugün AUZEF sınav sonuçları açıklanır mı? AUZEF bahar dönemi ara sınav sonucu sorgulama...

Sıradaki Haber
Kamu işçisi ve memura zam! En düşük maaş...

Kamu işçisi ve memura zam! En düşük maaş...

Sıradaki Haber
Ingenuıty helikopterinin sesi ilk defa duyuldu

Ingenuıty helikopterinin sesi ilk defa duyuldu

Sıradaki Haber
Son dakika: Genç kıza dünyayı dar etti! 'Beni bu adamdan kurtarın!'

Son dakika: Genç kıza dünyayı dar etti! 'Beni bu adamdan kurtarın!'

Sıradaki Haber