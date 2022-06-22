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Uzmanpara'ABD ekonomisi resesyonda değil'
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'ABD ekonomisi resesyonda değil'

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını, ancak bir geçiş dönemi içinde bulunduğunu söyledi.

22.06.2022 - 09:29 |
'ABD ekonomisi resesyonda değil'

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin potansiyel bir resesyondan endişe edip etmediği sorusuna yanıt veren Jean-Pierre, "Şu anda bir resesyon beklemiyoruz ve resesyonda değiliz" diye konuştu.  

Başkan Biden'ın politikalarının Amerikalıların COVID-19 salgınının yarattığı şoktan toparlanmasına yardım ettiğini savunan Jean-Pierre, ABD'nin istikrarlı bir büyümeye doğru gideceğine inandıklarını vurguladı.