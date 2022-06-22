'ABD ekonomisi resesyonda değil'

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin potansiyel bir resesyondan endişe edip etmediği sorusuna yanıt veren Jean-Pierre, "Şu anda bir resesyon beklemiyoruz ve resesyonda değiliz" diye konuştu.

Başkan Biden'ın politikalarının Amerikalıların COVID-19 salgınının yarattığı şoktan toparlanmasına yardım ettiğini savunan Jean-Pierre, ABD'nin istikrarlı bir büyümeye doğru gideceğine inandıklarını vurguladı.