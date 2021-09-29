'ABD ekonomisi sağlam'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de istihdam piyasasının işçilerin çocuk bakımı ve devam eden pandemiyi idare etmek için piyasadan çıkmalarının etkisi ile "karışık" bir durumda olduğunu, ancak ABD ekonomisinin tam toparlanma yolunda ilerlediğini söyledi.

İnsanların ailelerinin sorumluluklarını üstlenmek ile işe dönmek arasında kaldıklarını, şirketlerin iş gücü yetersizliği karşısında otomasyona yöneldiğini ve koronavirüs krizinin devam ettiğini belirten Bostic, "Ancak günün sonunda baktığımızda ekonomi sağlam. Ben yaptığım modeller ve gelen verilerde tam bir toparlanmalara doğru sağlam şekilde ilerlediğimizi görüyorum ve Delta varyantına rağmen ivme güçlü olmaya devam ediyor" diye konuştu.