Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ABD ekonomisi sağlam'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ABD ekonomisi sağlam'

'ABD ekonomisi sağlam'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "ABD istihdam piyasası karışık, ancak ekonomi sağlam." dedi.

29.09.2021 - 07:38 |
'ABD ekonomisi sağlam'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de istihdam piyasasının işçilerin çocuk bakımı ve devam eden pandemiyi idare etmek için piyasadan çıkmalarının etkisi ile "karışık" bir durumda olduğunu, ancak ABD ekonomisinin tam toparlanma yolunda ilerlediğini söyledi.

İnsanların ailelerinin sorumluluklarını üstlenmek ile işe dönmek arasında kaldıklarını, şirketlerin iş gücü yetersizliği karşısında otomasyona yöneldiğini ve koronavirüs krizinin devam ettiğini belirten Bostic, "Ancak günün sonunda baktığımızda ekonomi sağlam. Ben yaptığım modeller ve gelen verilerde tam bir toparlanmalara doğru sağlam şekilde ilerlediğimizi görüyorum ve Delta varyantına rağmen ivme güçlü olmaya devam ediyor" diye konuştu.

    La Palma'da lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

    La Palma'da lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

    Mihriban Hurmacı'dan eşi Özer Hurmacı'ya 30 milyon TL'lik dava

    Mihriban Hurmacı'dan eşi Özer Hurmacı'ya 30 milyon TL'lik dava

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    La Palma'da lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

    La Palma'da lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

    Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti! 12 yaşında katil oldu

    Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti! 12 yaşında katil oldu

    Motosiklet sürücüsüne çarpan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz!

    Motosiklet sürücüsüne çarpan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz!

    Japonya'nın yeni başbakanı Kişida Fumio oluyor

    Japonya'nın yeni başbakanı Kişida Fumio oluyor

    TİGEM yarışlarda başarılı olmuş 7 baş safkan Arap aygır satın alacak

    TİGEM yarışlarda başarılı olmuş 7 baş safkan Arap aygır satın alacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti! 12 yaşında katil oldu

    Kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti! 12 yaşında katil oldu

    Sıradaki Haber
    Fazla mesai kararı, en az 4 bin 896 lira...

    Fazla mesai kararı, en az 4 bin 896 lira...

    Sıradaki Haber
    SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

    SpaceX'in tuvaletindeki problemin nedeni ortaya çıktı

    Sıradaki Haber
    Motosiklet sürücüsüne çarpan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz!

    Motosiklet sürücüsüne çarpan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz!

    Sıradaki Haber