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'ABD ekonomisi sağlıklı'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen regülatörlerin ABD Hazine kağıdı piyasaları likiditesinde bazı düşüşler gördüklerini, ancak son dönemde artan piyasa oynaklığı karşısında bunun beklenmedik bir durum olmadığını belirtti.

25.10.2022 - 09:21 |
'ABD ekonomisi sağlıklı'

ABD ekonomisinin sağlıklı, finansal sistemin dayanıklı ve kredi kalitesinin iyi olduğuna inandığını belirten Yellen, Hazine kağıdı piyasasının global finansal sistem için de önemli bir piyasa olduğunu vurguladı.

Yellen, "Hazine kağıdı piyasası işlemcileri işlemleri yerine getirmekte zorluk yaşamıyorlar" diye konuştu.

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