'ABD ekonomisi ve Fed politikası iyi durumda'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in faiz oranlarını yıllarca sıfıra yakın tutma eğiliminin şu an için "uygun" olduğunu, bununla birlikte toparlanma ilerledikçe daha fazla adım atılmasının gerekebileceğini söyledi.

"Şu anda ekonomi ve Fed politikasını iyi bir pozisyona getirdik" diye konuşan Daly, "İçinde olduğumuz fırtınaya dayanmak için iyi konumlandık ve daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız olup olmayacağını göreceğiz. Verileri izlemeye devam edeceğim ve ayarlamalar yapmamız gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz" dedi.