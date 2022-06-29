'ABD ekonomisinde büyüme durmayacak'

Fed'in attığı ve atacağı adımların kısmen de olsa enflasyonu düzelteceğini savunan Daly, "Fed, enflasyonun yaklaşık yarısının nedeni olan talebi azaltabilir" diye konuştu.

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ile birlikte işsizlik oranının da hafif şekilde artmasını beklediğini belirten Daly, "İşsizlik artacak, ancak insanların bir resesyonda olunduğunu düşünmesine neden olacak kadar değil" ifadelerini kullandı.