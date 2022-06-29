'ABD ekonomisinde büyüme durmayacak'
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını artırdıkça ABD ekonomisinde yıllık büyümenin yüzde 2'nin altına geleceğine inandığını, ancak büyümenin durmayacağını söyledi.
29.06.2022 - 10:06 |
Fed'in attığı ve atacağı adımların kısmen de olsa enflasyonu düzelteceğini savunan Daly, "Fed, enflasyonun yaklaşık yarısının nedeni olan talebi azaltabilir" diye konuştu.
Ekonomik büyümenin yavaşlaması ile birlikte işsizlik oranının da hafif şekilde artmasını beklediğini belirten Daly, "İşsizlik artacak, ancak insanların bir resesyonda olunduğunu düşünmesine neden olacak kadar değil" ifadelerini kullandı.