'ABD ekonomisinde resesyon işaretleri yok'

Janet Yellen zayıflayan iş gücü piyasasının yaklaşan bir resesyona işaret ettiği yönündeki endişeleri reddederek böyle bir gerilemenin tipik işaretlerini gözlemlemediğini belirtti.

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Ekonominin harcama tarafının dayanıklılığını vurgulayan Yellen, enflasyon kontrolünü yüksek işsizlik oranlarına bağlayan tahminleri de çürüttü.

Yellen yaptığı açıklamada enflasyonu dizginlemek için yüksek ABD işsizliğine ihtiyaç duyulacağını öngören ekonomistlerin, ekonominin iş gücü piyasasında ve tüketici talebinde çok az zayıflık yaşaması ve fiyatların ılımlı seyretmesi nedeniyle "sözlerini yuttuklarını" söyledi.

Mexico City'de konuşan Yellen, "Bir resesyondan korkmanıza neden olacak zayıflayan bir iş gücü piyasasının olağan işaretlerini görmüyoruz. Enflasyonu kontrol altına almayı başarmak için çok yüksek işsizlik gerekeceğini söyleyen ekonomistler sözlerini yutuyor. Yani hiç de daha yüksek işsizlik gerektiriyor gibi görünmüyor" dedi.