'ABD ekonomisinde resesyon olasılığı yüzde 35'

Goldman Sachs analistleri ABD ekonomisinin gelecek 24 ay içinde resesyona girme olasılığını yüzde 35 olarak tanımladı.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) politikasının izleyeceği patika ve ekonomik büyüme konularında daha fazla netlik ortaya konmaması halinde hisse senetlerinin ortalamanın üzerinde bir resesyon olasılığını fiyatlayacaklarını, bu durumun fiyatların cari seviyelerin çok üzerine gitmesini zorlaştıracağını da vurguladı.