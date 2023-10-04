'ABD ekonomisinin görünümünde iyimserim'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen şaşırtıcı derecede dirençli bir ABD ekonomisinin yatırımcıları enflasyonu düşürmek için ne gerekeceğini sorgulamaya sevk ettiğini söyledi.

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Fortune CEO Initiative Konferansı'nda konuşan Yellen, "İnsanlar enflasyonu düşürmek için tam olarak ne gerektiğini anlamaya çalışıyor ve gördükleri ekonomik dayanıklılık belki daha uzun süre daha yüksek olacağını gösteriyor, ama göreceğiz. Bence bu hiçbir şekilde kesin değil" dedi.

Yellen ayrıca yeşil enerjiye geçiş gibi daha yüksek yatırım harcaması oranlarının uzun vadede daha yüksek faiz oranları anlamına gelmesinin mümkün olduğuna işaret ederken, demografik eğilimler gibi son yıllarda faiz oranlarını düşük tutan yapısal güçlerin de "canlı ve iyi" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yellen tahvil getirilerinin uzun vadede yüksek kalıp kalmayacağı yönündeki bir soruya, "Cevabım, bilmiyorum. Bu harika bir soru ve hem benim hem de yönetimin aklında olan bir soru" yanıtını verdi.

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ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu da söyleyen Yellen, "Tüketici harcamaları güçlü kalmaya devam ediyor, yatırım harcamaları sağlam. Konut piyasası istikrar kazandı ve yukarı doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Ayrıca kısa vadeli enflasyon son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında düşüyor" dedi.