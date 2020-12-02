'ABD ekonomisinin önünde uzun bir yol var'

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin koronavirüs krizi öncesi aktivite seviyelerine ulaşmak için önünde "gidilecek uzun bir yol" olduğunu söyledi.

Yaşanan krizden toparlanmanın ne kadar süreceğini söylemenin zor olduğunu belirten Powell, ancak ekonominin hali hazırda beklenenden daha iyi performans gösterdiğini de vurguladı.

COVID-19 aşısının ekonomik toparlanmaya yardım edebileceği yönündeki iyimserliğini ifade eden Powell, ekonominin pandemiden önce iyi bir durumda olmasının beklenenden daha hızlı toparlanmaya katkı yapmış olabileceğini bilincinde olduğunu da belirtti.