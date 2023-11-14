ABD enflasyonu sonrası altından ilk tepki

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin savaşının jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı.

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ALTIN ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

Ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın fiyatı 1830 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Zirve seviyeleri test ettikten sonra altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayba yöneldi. Savaşın risklerini büyük ölçüde fiyatlayan altın piyasasında yön terse döndü.

MERAKLA BEKLENEN ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Öte yandan bugün saat 16.30’da ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 3.7’den yüzde 3.2’ye geriledi.

Piyasalarda beklenti ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 3.3 seviyesine inmesi yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları artış göstermedi. Ekonomistler aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 oranında artmasını bekliyordu.

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Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 4.0 oranında geldi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 4.1 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.

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ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi beklenirken, çekirdek enflasyonda ise değişim öngörülmüyor. Çekirdek enflasyondaki seyir piyasalarda yönü tayin edecek.

İŞTE PİYASADAN İLK TEPKİ

Haftanın ikinci işlem gününe 1946 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1957 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1943 dolar, en yüksek ise 1959 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1789 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1801 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1786 lira, en yüksek ise 1803 lira seviyeleri görüldü.