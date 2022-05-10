'ABD finansal sistemi düzgün çalışıyor'

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumu basına dağıtan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin Ukrayna'daki savaş ile ilişkili gelişmeleri ve salgına karşı mücadeleyi izlemeye devam edeceğini vurguladı.

"Ülkelerin salgın ile başa çıkmaya devam ettikleri ortamda küresel büyümede oynaklığın ve eşitsizliklerin devam etme potansiyeli var" diye konuşan Yellen, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ekonomik belirsizliği daha da artırdı" dedi.

Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin kongreye sunacağı raporda izlenmeye devam edilecek kırılganlıklar ve gelişme potansiyeli olan finansal tehditlerin yer alacağını belirtirken bunlar arasında alternatif referans faizleri, siber güvenlik, gayrimenkul piyasası ile kurumsal krediler piyasasının olduğunu da ifade etti.