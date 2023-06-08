ABD hazine bonosu ihracını hızlandıracak

ABD Hazine Bakanlığı haziran sonuna kadar nakit rezervlerine 350 milyar dolar civarında bir ekleme yapmayı hedefliyor. Haziran sonunda nakit dengesinin 425 milyar dolar civarında olması öngörülüyor.

Hedefe ulaşılması için gelecek 3 haftada yaklaşık 350 milyar dolar tutarında bono ihraç edilecek.

1 Mayıs'ta yapılan açıklamada haziran sonu için nakit dengesi hedefi 550 milyar dolar olarak ifade edilmişti.