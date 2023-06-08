ABD hazine bonosu ihracını hızlandıracak
ABD Hazine Bakanlığı borçlanma tavanı üzerindeki anlaşmazlık döneminde azalan nakit rezervlerini yeniden oluşturmak için hazine bonosu ihracını hızlandırmayı amaçladığını bildirdi.
08.06.2023 - 10:00 |
ABD Hazine Bakanlığı haziran sonuna kadar nakit rezervlerine 350 milyar dolar civarında bir ekleme yapmayı hedefliyor. Haziran sonunda nakit dengesinin 425 milyar dolar civarında olması öngörülüyor.
Hedefe ulaşılması için gelecek 3 haftada yaklaşık 350 milyar dolar tutarında bono ihraç edilecek.
1 Mayıs'ta yapılan açıklamada haziran sonu için nakit dengesi hedefi 550 milyar dolar olarak ifade edilmişti.