ABD Hazinesi, 815 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazinesi, 2025 ilk çeyrekte 815 milyar dolar borçlanmayı beklediğini, Ekim ayındaki tahminden 9 milyar dolar daha düşük olduğunu ve bunun temel nedeninin çeyreğin başındaki daha yüksek nakit dengesi olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Hazine yaptığı açıklamada, ilk çeyrek finansman tahmininin Mart sonunda 850 milyar dolar nakit dengesi olduğunu varsaydığını belirtti.

Hazine ayrıca Haziran sonunda 850 milyar dolar nakit bakiyesi varsayımıyla ikinci çeyrekte 123 milyar dolar borçlanmayı beklediğini açıkladı.

2024'ün dördüncü çeyreğinde Hazine, 620 milyar dolar net pazarlanabilir borçlanma kağıdı ihraç ettiğini ve dördüncü çeyreği 722 milyar dolar nakit bakiyesiyle kapattığını bildirdi. Hazine Çarşamba günü önümüzdeki aylara ilişkin tahvil ve bono satış planlarını açıklayacak.