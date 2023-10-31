ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazine Bakanlığı ekim-aralık dönemi için net borçlanma tahminini temmuz sonunda öngörülen 852 milyar dolardan 776 milyar dolara indirdi. Hazine'nin aralık sonu nakit dengesi için tahmini 750 milyar dolarda tutuldu.

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JP Morgan ekim-aralık dönemi için net borçlanmayı 800 milyar dolar olarak öngörmüştü.

Eylül ayına kadar olan mali yılda federal açık bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 2.02 trilyon dolara ulaştı.

Hazine pazartesi günü yaptığı açıklamada ocak-mart dönemi için net 816 milyar dolar borçlanmayı beklediğini ve dönem sonunda 750 milyar dolar nakit bakiyesi olacağını belirtti.

Hazine'nin nakit dengesi 26 Ekim itibarıyla yaklaşık 835 milyar dolar seviyesinde. 31 Temmuz'da bu rakam yaklaşık 502 milyar dolardı.