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ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 703 milyar dolardan 1,02 trilyon dolara yükseltti.

02.11.2021 - 07:54 | | AA
ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, Hazine'nin bu yılın son çeyreğinde 1,02 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği ibelirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 312 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazine'nin 2022'nin ilk çeyreğinde de 476 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazine'nin temmuz-eylül döneminde ise 103 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 215 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, Hazine'nin üçüncü çeyrekte 673 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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