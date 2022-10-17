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'ABD hisse senetlerinde cazip fırsatlar gelişiyor'

Goldman Sachs, S&P 500 pahalı olmaya devam etse de ABD hisse senetlerinde cazip fırsatların gelişmekte olduğunu gördüklerini bildirdi.

17.10.2022 - 09:35 |
'ABD hisse senetlerinde cazip fırsatlar gelişiyor'

S&P 500'de risk-getiri dengesinin hala cazip olmadığını belirten David Kostin liderliğindeki S&P stratejistleri, çabuk nakit akışı üreten, karlı büyüme ortaya koyan, konjonktürel ve küçük piyasa değerli hisselerde fırsat gördüklerini ifade etti.

S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 25 düştü ancak hala Goldman Sachs'ın sert iniş senaryosunda öngördüğü 3150 puanın yüzde 12 üzerinde.

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