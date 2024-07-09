ABD hisseleri için düzeltme uyarısı

Morgan Stanley Baş ABD Hisse Stratejisti Mike Wilson başkanlık seçimi, şirket bilançoları ve Fed politikası gölgesinde belirsizliğin arttığını ve traderların hisse senetlerinde ciddi bir geri çekilmeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Bloomberg TV’ye konuşan Wilson “Bugün ve Kasım seçimi arasında yüzde 10 düzeltme yaşanması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrek dalgalı geçecek” uyarısını yaptı.