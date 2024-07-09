ABD hisseleri için düzeltme uyarısı
Morgan Stanley, ABD başkanlık seçimi, bilançolar ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları nedeniyle hisse senetlerinde düzeltme uyarısında bulundu.
09.07.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Morgan Stanley Baş ABD Hisse Stratejisti Mike Wilson başkanlık seçimi, şirket bilançoları ve Fed politikası gölgesinde belirsizliğin arttığını ve traderların hisse senetlerinde ciddi bir geri çekilmeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
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Bloomberg TV’ye konuşan Wilson “Bugün ve Kasım seçimi arasında yüzde 10 düzeltme yaşanması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrek dalgalı geçecek” uyarısını yaptı.