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'ABD hisseleri resesyonu fiyatlıyor'

Citi stratejistlerinin değerlendirmesine göre ABD hisseleri diğer birçok varlık sınıfına kıyasla ABD'de resesyon fiyatlamasını daha çok yansıtan varlıklar olarak öne çıkıyor.

19.10.2022 - 11:04 |
'ABD hisseleri resesyonu fiyatlıyor'

ABD'de enflasyona ilişkin göstergelerin daha kalıcı sinyaller vermesi para politikası cephesinde sıkılaşma patikasının bir süre daha devam edeceğine işaret ederken, resesyon beklentilerine dayanan fiyatlamalar da varlık sınıflarına yansıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre Citi stratejistleri değerlendirmesinde ABD hisselerinde resesyon risklerinin fiyatlandığını belirtti. Stratejistler bununla beraber söz konusu fiyatlamaların bu riski yeteri kadar yansıtmadığına da dikkat çekti.

Citi'nin değerlendirmesine göre resesyon riskinin en çok fiyatlandığı varlık sınıfı hisse senetleri olurken, ABD tahvilleri bu riski en az yansıtan varlık sınıfı konumunda. Citi'nin stratejistleri resesyon risklerinin tahvillerde fiyatlanmasının zaman alacağını belirtti.

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