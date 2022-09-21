'ABD hisseleri yüzde 40 düşebilir'

Resesyonun 2023 yılında da devam edeceğini öngören Roubini, bunun S&P 500'de keskin bir düzeltmeyi beraberinde getireceğini de savundu.

Roubini Macro Associates Başkanı ve CEO'su olan Roubini dün yaptığı açıklamada bir resesyon durumunda S&P 500'ün yüzde 30 düşebileceğini belirtirken, sert bir iniş yaşanması durumunda S&P 500'ün yüzde 40 düşmesini beklediğini de ifade etti.

2008 yılı global finansal krizini önceden tahmin etmesi nedeniyle "Dr Kıyamet" olarak adlandırılan Roubini, ABD'de basit, yüzeysel bir resesyon yaşanabileceğini öngörenlere ise şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç rasyolarına bakmalarını tavsiye etti.

Roubini demecinde ABD ekonomisinde yüzde 2 enflasyon hedefini bir sert iniş olmadan gerçekleştirmenin ABD Merkez Bankası (Fed) için imkansız görev olduğunu belirtirken, Fed'den bu hafta 75 baz puan, kasım ve aralık aylarında 50'şer baz puan faiz artırımı beklediğini de vurguladı.