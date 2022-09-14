ABD hisselerinde 2 yılın en kötü performansı

Dow Jones Sanayi Endeksi günü yüzde 3,94 oranında düşüşle 31104,97 puandan kapattı. Endeks son 1 ayda yüzde 7,87 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,32 oranında düşüşle 3932,69 puana gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi de günü yüzde 5,16 kayıpla 11633,57 puandan tamamladı.

Dün Avrupa borsaları ise göreceli olarak daha ılımlı düşüş yaşadı. FTSE 100 yüzde 1,17, DAX yüzde 1,59 ve CAC-40 yüzde 1,39 değer kaybetti.