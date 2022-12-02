'ABD hisselerinde ayı piyasası devam edecek'

Bloomberg'e konuşan Wilson, "Ekonomik veya kazanç durgunluğuyla kesintiye uğrayan ayı piyasalarını düşünürseniz bunlardan en az birinde kazanç durgunluğunu yaşayacağımızı düşünüyoruz. İşlem sırası çok açık. Önce nakit almak istiyorsun, sonra uzun vadeli hazine tahvili almak istiyorsun, sonra kredi almak ve en son hisse senedi almak istiyorsun" dedi.

Aynı zamanda Morgan Stanley'in Baş Yatırım Yetkilisi olan Wilson, S&P 500'ün 2023 yılının ilk çeyreğinden ilk yarısına kadarki dönemde cari seviyesinin en az yüzde 19 altına gelerek 3000-3300 puan seviyesinde dip yapma olasılığını içeren bir senaryo öngörmeye devam ettiğini de vurguladı.