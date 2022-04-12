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ABD için büyüme tahminini düşürdü

Credit Suisse, ABD ekonomisi için bu yıl büyüme tahminini düşürdü.

12.04.2022 - 14:12 |
ABD için büyüme tahminini düşürdü

Daha önce ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngören Credit Suisse bu beklentisini yüzde 2,2'ye indirdi.

Credit Suisse tarafından yapılan analizde "Hanehalkı ve işletmeler için temel göstergeler sağlıklı, ancak küresel şoklar ile sıkılaşan maliye ve para politikası ekonomik büyümeye yönelik ciddi bir ters rüzgar oluşturacak" ifadelerine yer verildi.

Bankanın açıklamasında ayrıca "Enflasyon büyük olasılıkla tepe noktasına yakın, ancak yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacak" denildi.

Şu an için temel göstergelerin güçlü olduğunu ve hala gevşek olan politikanın bu yıl resesyonist bir daralma olasılığını sınırladığı vurgulanan analizde "Bununla birlikte 2023 yılında ve sonrasında bir resesyon olasılığı yükseliyor" açıklaması yapıldı.

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