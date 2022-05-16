ABD için büyüme tahminleri düşürüldü

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisi için bu yıl GSYH büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya çekildi.

Goldman Sachs analistleri "Büyümedeki bu yavaşlama açık iş sayısının düşmesine yardım edecek ancak işsizlik oranının bir miktar yükselmesi de büyük olasılık. İşsizlik oranında keskin bir artıştan kaçınılabileceği konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler gelecek aylarda yüzde 3,4 olmasını bekledikleri işsizlik oranının 2023 yılı sonunda yüzde 3,7'ye yükseleceğini tahmin ediyor.