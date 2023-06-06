ABD için resesyon olasılığı düşürüldü

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ay içinde resesyon yaşama olasılığına yönelik değerlendirmesini düşürdü. Gelecek 12 ayda yüzde 35 olarak gördüğü resesyon olasılığını yüzde 25 olarak revize etti.

Banka ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin "en olası" senaryo olduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs'ın Fed'in faiz artırımı döngüsünde gidilecek nihai noktaya yönelik beklentisi yüzde 5,25-5,50 oldu.