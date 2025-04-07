ABD için resesyon olasılığı yükseltildi

Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahminini %1'den %0,5'e düşürürken, önümüzdeki yıl için resesyon olasılığını %35'ten %45'e çıkardı.

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"Trump'ın geçen haftaki gümrük vergisi açıklamasından sonra finansal koşullarda keskin bir sıkılaşma, yabancı tüketici boykotları ve sermaye harcamalarını daha önce tahmin ettiğimizden daha fazla baskılaması muhtemel olan politika belirsizliğinde devam eden bir artışa atıfta bulunuyor" diyen Goldman Sachs, yüzde 45'lik resesyon ihtimalinin, Trump'ın 9 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerinin en azından bir kısmını geri çekeceğini varsaydığını da vurguladı.

Goldman Sachs, "Eğer Trump bunu yapmazsa, tahminimizi resesyon olarak değiştirmeyi bekliyoruz” dedi.