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ABD ile Çin tahvil getirilerinde fark daraldı

ABD ile Çin tahvil getirileri arasındaki fark daraldı.

04.01.2022 - 08:42 |
ABD ile Çin tahvil getirilerinde fark daraldı

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin dün 2009'dan bu yana görülen en büyük artışı yaşamasının ardından, ABD ve Çin tahvil getirileri arasındaki fark daraldı.

ABD ile Çin'in 10 yıl vadeli tahvil getirileri arasındaki fark 30 Temmuz 2019'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 117 baz puana kadar indi.

Şu sıralarda Çin'in 10 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 2,79 ve ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 1,6263 seviyesinde.

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