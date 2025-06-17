ABD ile anlaşma için çalışmalar hızlanacak

Von der Leyen, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Zirvenin ortaklar arasında iyi ve koyu sohbetlerin yapılmasına imkan sağladığına işaret eden von der Leyen, "Başkan Trump ile Ukrayna'dan ticarete kadar kritik konuları görüştüm."ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Ticaret konusunda ekiplere iyi ve adil bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını hızlandırmaları talimatını verdik." ifadesine yer verdi.

Trump, 23 Mayıs'ta AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu. Bu süreçte AB ve ABD ekipleri müzakerelere başlamıştı.