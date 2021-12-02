Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD, İngiltere ile ticaret anlaşmasını geciktiriyor
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD, İngiltere ile ticaret anlaşmasını geciktiriyor

ABD, İngiltere ile ticaret anlaşmasını geciktiriyor

ABD, Trump döneminde uygulamaya konan çelik ve alüminyum ek tarifelerinin kaldırılması için İngiltere ile yapılacak anlaşmayı geciktiriyor.

02.12.2021 - 07:35 |
ABD, İngiltere ile ticaret anlaşmasını geciktiriyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Washington yönetiminin anlaşmayı geciktirmesine neden olarak, İngiltere'nin Brexit Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme tehditlerinden duyulan endişeler gösterildi.

Gazete haberine kaynak olarak ABD Ticaret Bakanlığı'ndaki bir yazışmayı işaret etti. FT'nin gördüğü belgeye göre, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili metal tarifelerinin kaldırılması için İngiltere ile müzakerelerde ilerleme olmayacağını işaret ediyor ve buna neden olarak İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü tek tarafı askıya almayı sağlayacak Madde 16'yı yürürlüğe koyma tehditlerini gösteriyor.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

    Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

    GÜNCEL HABERLER

    Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

    Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

    Karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi gerçeği açıkladı!

    Karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi gerçeği açıkladı!

    Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun

    Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun

    Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

    Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

    Seyahat yasakları Omicron'u durdurabilir mi? DSÖ açıkladı!

    Seyahat yasakları Omicron'u durdurabilir mi? DSÖ açıkladı!