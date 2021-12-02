ABD, İngiltere ile ticaret anlaşmasını geciktiriyor

Financial Times gazetesinin haberine göre Washington yönetiminin anlaşmayı geciktirmesine neden olarak, İngiltere'nin Brexit Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirme tehditlerinden duyulan endişeler gösterildi.

Gazete haberine kaynak olarak ABD Ticaret Bakanlığı'ndaki bir yazışmayı işaret etti. FT'nin gördüğü belgeye göre, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili metal tarifelerinin kaldırılması için İngiltere ile müzakerelerde ilerleme olmayacağını işaret ediyor ve buna neden olarak İngiltere'nin Kuzey İrlanda Protokolü'nü tek tarafı askıya almayı sağlayacak Madde 16'yı yürürlüğe koyma tehditlerini gösteriyor.