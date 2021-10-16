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ABD kripto para piyasasını uyardı

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 590 milyon dolarlık şüpheli fidye yazılımı ödemesinin yapıldığını belirterek, fidye yazılımı saldırılarıyla mücadelede kripto para piyasasına yönelik uyarıda bulundu.

16.10.2021 - 07:43 | | AA
ABD kripto para piyasasını uyardı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Sanal Para Birimi Endüstrisi için Yaptırımlara Uyum Kılavuzu'nu ve Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN) fidye yazılım eğilimlerine ilişkin yeni raporunu yayımladığı aktarıldı.

Son yıllarda fidye yazılımı saldırılarının artmasıyla sanal para birimi aracılığıyla ödenen fidye yazılımı ödemelerinin sayısının da arttığına işaret edilen açıklamada, bir ödeme yöntemi olarak sanal para biriminin artan yaygınlığının yaptırım risklerine daha fazla maruz kalmayı beraberinde getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sanal para birimi endüstrisinin yaptırım uygulanan kişilerin sanal para birimlerini kullanmasını önlemede giderek daha kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

Bu yıl rapor edilen aylık ortalama fidye yazılımı işlem tutarının 102,3 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, rapor edilen en yaygın fidye yazılımı türlerinin ise REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon, ve Phobos olduğu bildirildi.

Bu yılın ilk altı ayında toplam 590 milyon dolarlık şüpheli fidye yazılımı ödemesinin yapıldığı kaydedilirken, bu tutarın 2020 yılı genelinde rapor edilen 416 milyon dolarlık toplan fidye yazılımı ödemesinden fazla olduğu dikkati çekti.

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