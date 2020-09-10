ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti

EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 41,9 dolar olarak tahmin edildi. Ağustos 2020 raporunda bu öngörü 41,4 dolardı.

Yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 43,9 dolar ve son çeyrekte 44,1 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl 49 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Raporda, beklentilerin aksine ilerleyen aylarda küresel petrol stoklarının yükseleceğine ve ham petrol üretim kapasitesindeki fazlalığın fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağına işaret edildi.

Üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 11,1 milyon varile düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Meksika Körfezi'nde üretimin yeniden toparlanmasının ardından eylülde ABD ham petrol üretiminin 11,2 milyon varil olacağı, 2021'in ilk yarısında ise 11 milyon varilin biraz altında seyredeceği öngörülüyor. ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.