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15.10.2020 - 08:59 | | DHA

ABD petrol stokları 5.4 milyon varil yükseldi

ABD ham petrol stokları, 9 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5.4 milyon varil yükseldi.

ABD petrol stokları 5.4 milyon varil yükseldi
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Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 2.2 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1.5 milyon varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 900,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 2.02 artışla 43.33 dolara ve Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.19 artışla 41.06 dolara yükseldi.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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