CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD petrol stokları azaldı
16.09.2020 - 12:45 | | DHA

ABD petrol stokları azaldı

ABD hampetrol stokları, 11 Eylül'de sona eren haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı.

ABD petrol stokları azaldı
ABONE OL

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 790,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 3 milyon 760,000 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 320,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.60 artarak 38.31 dolara, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.32 artışla 40.61 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Bursluluk (İOKBS) sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk (İOKBS) sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber