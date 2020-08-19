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19.08.2020 - 08:05 |

ABD petrol stokları bir haftada 4.26 milyon varil azaldı

ABD hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı.

ABD petrol stokları bir haftada 4.26 milyon varil azaldı
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Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 590,000 varil azaldı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 4.99 milyon varil birden artarken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 964,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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