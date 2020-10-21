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21.10.2020 - 11:51 |

ABD petrol stokları yükseldi

ABD ham petrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 milyon varil yükseldi.

ABD petrol stokları yükseldi
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Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.17 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 620,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 980,000 varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.85 artışla 42.82 dolara ve aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.78 artışla 41.38 dolara yükseldi.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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