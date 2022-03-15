ABD Senatosu'nda 'Raskin' tartışması

Senato Bankacılık Komitesi Üyesi Demokrat Senatör Joe Manchin, Sarah Bloom Raskin'in Fed Yönetim Kurulu adaylığına destek vermeyeceğini duyurdu. Beyaz Saray, Komite'de yeterli desteğin bulunduğunu ve sürecin ilerletilmesini istedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed yönetimi için gösterdiği 5 adayın da arkasında olduğunu söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'nin Manchin'in desteği olmadan da bu adaylara onay verecek çoğunluğa sahip olduğunu belirten Psaki, Komite'nin adaylar için oylama sürecini devam ettirmesini istedi.

Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'ın Fed Yönetim Kurulu için aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin'e destek vermeyeceğini ifade etmiş ve "Sarah Bloom Raskin'in adaylığını destekleyemeyeceğim sonucuna vardım" açıklamasını yapmıştı.