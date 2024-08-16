'ABD şirket tahvilleri satın almak kazandırıyor'

Eric Beinstein ve Nathaniel Rosenbaum liderliğindeki stratejistler yaptıkları açıklamada, spreadler genişlediğinde yüksek dereceli ABD şirket tahvillerini satın alan yatırımcıların önümüzdeki üç ay içinde yaklaşık %70 oranında kar elde ettiğini belirtti.

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Stratejistler, "Tarihsel olarak konuşursak, HG'deki düşüşlerin çoğunun kısa vadede satın alınması gerektiği nispeten açık görünüyor" diye yazdı.

ABD yüksek dereceli şirket tahvil spreadleri Ağustos ayında genişledi, ancak o zamandan beri kısmen toparlanıyor. Yılın ilk yedi ayında ortalama 92 baz puan ya da 0,92 yüzde puan olan spreadler, 5 Ağustos'ta 111 baz puana kadar genişledi. Bloomberg endeks verilerine göre, o tarihten bu yana Çarşamba günü itibarıyla 100 baz puana kadar geriledi.