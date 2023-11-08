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'ABD tahvil getirilerindeki artış bir deprem'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller son haftalarda ABD getirilerinde yaşanan artışın tahvil piyasası için bir depremden başka bir şey olmadığını öne sürdü.

08.11.2023 - 09:26 | | Foreks Haber
'ABD tahvil getirilerindeki artış bir deprem'

Waller yaptığı konuşmada 10 yıllık hazine tahvillerinin getirilerinin temmuz sonundan bu yana 100 baz puandan fazla arttığını ve bu nedenle "muazzam miktarda dikkat çektiğini" söyledi.

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"Temmuz sonundan bu yana çok yükseldi. Merkez bankası açısından finans piyasalarında bu bir depremdir" diye konuşan Waller, "Dolayısıyla bu uzun vadeli faiz oranına muazzam bir ilgi var ve bunu neyin tetiklediği konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor. Bunların çoğuna girmeyeceğim. Ancak insanların düşündüğü şeylerden biri de bu" dedi.

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