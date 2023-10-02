'ABD teknoloji hisseleri ralliye hazırlanıyor'

Satışların ve kazanç tahminlerinin hala yükselmesinin teknoloji hisseleri için tarihsel olarak ucuz değerlemelere yol açtığını belirten Goldman Sachs, PEG (Fiyat-Kazanç-Büyüme) oranlarına işaret etti.

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Goldman'ın analizi, en büyük 7 teknoloji hissesinin 1,3 PEG oranına sahip olduğunu, buna karşılık medyan S&P 500 hissesinin 1,9 olduğunu gösteriyor.

Bu, Ocak 2017'den bu yana görülen en büyük iskonto ve son on yılda sadece beş kez ulaşılan bir seviye.