ABD Temsilciler Meclisi bütçe planını onayladı

BBC'nin haberine göre, savunma ve sınır güvenliği için yaklaşık 300 milyar dolarlık artış ve 10 yıl içerisinde 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi sağlaması hedeflenen bütçe planı, Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

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Oylama sonucunda bütçe planı, 215 "hayır" oyuna karşı 217 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bütçe planının yasalaşabilmesi için Senato'nun bütçe taslağıyla birleştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi aşamadan geçmesi gerekiyor.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy, ABD Kongresinin bulunduğu Capitol Hill binasında düzenlenen mitingde, söz konusu vergi indiriminden en çok zenginlerin faydalanacağını savundu.

Murphy, bütçe tasarısının "yoksuldan alıp zengine vermek" olduğunu belirterek, "ülke tarihindeki en büyük servet ve kaynak transferi" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe planı, federal harcamalarda yaklaşık 2 trilyon dolarlık harcama kesintisi yapılmasını da içermesi nedeniyle Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

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Demokratlar, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programı gibi sosyal güvenlik desteklerine yönelik kesintiler yapılmasından endişelendiklerini ifade etmişti.