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'ABD teşviklerde büyük oynadı'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD, ağır bir yaranın oluşmasını engellemek için teşviklerde büyük oynadı." dedi.

07.04.2021 - 06:56 | | Foreks
'ABD teşviklerde büyük oynadı'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, COVID-19'un yol açtığı ekonomik krizin uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmasına imkan vermekten kaynaklanabilecek "ağır bir yara"nın oluşmasını engellemek için ABD'nin ekonomik teşviklerde büyük oynadığını söyledi.

IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları çerçevesinde düzenlenen "Ekonomik Toparlanma: Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Geleceğe Doğru" başlıklı oturumda konuşan Yellen, ABD'nin koronavirüs salgınından hızlı bir toparlanma öngördüğünü belirtti ve tam istihdam hedefinin de 2022'de başarılacağından umutlu olduğunu ifade etti.

Yellen, tam istihdam başarıldıktan sonra, hükümetin uzun vadeli yatırım ajandasını uygulamaya başlayacağına işaret ederken, ABD'nin yurt içinde attığı adımların tüm dünya için faydalı olacağından umutlu olduğunu da vurguladı.

Yellen, "Yurt içinde yaptıklarımızın tüm küresel topluma yardımcı olduğunu düşünüyorum. ABD'deki daha güçlü büyüme, olumlu bir şekilde tüm küresel görünüme yayılacak" dedi.

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