ABD ve Almanya için araç fiyatlarını indirdi
Tesla'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD ve Almanya piyasaları için araç satış fiyatlarında indirime gidildi.
13.01.2023 - 10:48 |
Tesla, ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 6-20 aaralığında indirim yaptı.
Almanya'da ise sadece Model 3 araçlarda indirim gerçekleşti.
Model 3 Rear Wheel modelinin fiyatı 49 bin 990 eurodan 43 bin 990 euroya indirildi. Model 3 Long Range için fiyat 59 bin 490 eurodan 53 bin 990 euroya ve Model 3 Performance için fiyat 63 bin 490 eurodan 60 bin 990 euroya çekildi.
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