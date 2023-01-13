ABD ve Almanya için araç fiyatlarını indirdi

Tesla, ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 6-20 aaralığında indirim yaptı.

Almanya'da ise sadece Model 3 araçlarda indirim gerçekleşti.

Model 3 Rear Wheel modelinin fiyatı 49 bin 990 eurodan 43 bin 990 euroya indirildi. Model 3 Long Range için fiyat 59 bin 490 eurodan 53 bin 990 euroya ve Model 3 Performance için fiyat 63 bin 490 eurodan 60 bin 990 euroya çekildi.