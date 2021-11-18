ABD ve Japonya'dan yeni ticaret ortaklığı

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamada, ABD-Japonya Ticaret Ortaklığı'nın başladığı duyuruldu.

Söz konusu girişimin, ticaretle ilgili konularda düzenli katılım yoluyla iki ülkenin ittifakını güçlendirmeye yönelik ortak kararlılığı yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, iş birliğinin ilk olarak odaklanacağı alanların üçüncü ülkelere dair endişeler, bölgesel ve çok taraflı ticaretle ilgili forumlarda iş birliği, emek ve çevre ile ilgili öncelikleri ele alma, herkes için destekleyici bir dijital ekosistem oluşturma ve ticaretin kolaylaştırılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ticaret ortaklığı kapsamındaki ilk toplantı dizisinin 2022'nin başlarında gerçekleşmesinin beklendiği ve iki tarafı ilgilendiren ikili ticaret konularını ele almak için düzenli olarak periyodik toplantılar yapılacağı kbildirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, konuya ilişkin açıklamasında, ortaklığın ABD ve Japonya arasındaki iş birliğini derinleştireceğini belirtti.

Tai, "Yakın iş birliğimiz, Biden-Harris yönetiminin Hint-Pasifik bölgesine dair ekonomik çerçevesini destekleyecek ve insanlarımız ile ekonomilerimizi geliştiren sürdürülebilir, esnek, kapsayıcı ve rekabetçi ticaret politikaları oluşturmaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, geçen hafta da Japonya ile çelik ve alüminyum ithalatındaki tarifeler konusunda müzakereleri başlatacağını duyurmuştu.

ABD'nin Japonya ile müzakereleri başlatma kararı, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi anlaşmazlığında Avrupa Birliği (AB) ile sağlanan uzlaşmanın ardından gelmişti.